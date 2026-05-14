Suspeito foi detido em imóvel utilizado para preparo e armazenamento de drogas em Rio Claro

Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de comandar um ponto de preparo e venda de drogas no Jardim Panorama, em Rio Claro. A ação aconteceu após denúncias indicarem movimentação intensa de tráfico em um imóvel da região.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi visto saindo da casa com uma sacola nas mãos e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Após breve perseguição, ele foi detido dentro do imóvel que, de acordo com os policiais, funcionava como local de armazenamento e preparo de entorpecentes.

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Apreensões e resistência na abordagem

No local, a equipe da operação da Polícia Militar apreendeu centenas de pinos de cocaína, porções de crack, balanças de precisão, celulares, anotações do tráfico e materiais usados para embalar as drogas.

O homem precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após apresentar resistência durante a abordagem policial. Depois do atendimento médico, ele foi encaminhado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça. Todo o material apreendido seguiu para perícia técnica.