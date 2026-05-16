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A previsão do tempo em Rio Claro aponta temperaturas entre 15°C e 26°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no domingo em toda a região

A previsão do tempo em Rio Claro para este fim de semana indica um cenário de estabilidade térmica, mas com variação na nebulosidade. Neste sábado (16), a cidade deve registrar muitas nuvens durante todo o período, embora ocorram aberturas de sol que elevam a temperatura máxima. Não há expectativa de chuva para o primeiro dia do final de semana.

Os termômetros hoje devem oscilar entre a mínima de 15°C, já registrada, e a máxima de 26°C. A sensação térmica acompanhará as marcas reais, variando entre 15°C e 20°C, dependendo da incidência solar. A umidade relativa do ar segue elevada, podendo atingir picos de 98%, fator comum em períodos de transição climática na região.

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Mudanças no tempo e chuva no domingo

Já para o domingo (17), a previsão do tempo em Rio Claro sinaliza uma leve mudança. O dia começa com sol entre muitas nuvens, porém, a aproximação de áreas de instabilidade deve trazer pancadas de chuva isoladas durante os períodos da tarde e da noite. A probabilidade de precipitação é de 86%, com volume estimado em 3,0mm.

As temperaturas no domingo terão um ligeiro aumento na mínima, que sobe para 17°C, enquanto a máxima deve recuar para os 25°C em virtude do aumento da cobertura de nuvens e da chuva. A umidade do ar permanecerá alta, chegando aos 100%. Informações do portal Climatempo.