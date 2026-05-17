A partir das 8 horas da manhã de terça-feira (19), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro vai trocar trecho da adutora de 300 milímetros em área próxima da Avenida 1Ji, no Jardim Inocoop. A previsão inicial para conclusão do reparo é para até o final da manhã de terça-feira (19).

O conserto pode causar baixa pressão ou afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Jd. Guanabara, Jd. Esmeralda, Terra Nova, Condomínio Quebec, Chácara Lusa, Jardim das Nações 1 e 2 e condomínios próximos localizados na Estrada dos Costas.

O fornecimento de água deve ser normalizado até o início da noite de terça-feira (19), nos bairros abastecidos por essa adutora. O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após o término do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura por conta do reparo, ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h do Daae, no número 0800-019-0505.