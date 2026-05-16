Produtos da marca Ypê em gôndola de supermercado; Anvisa determinou suspensão de lotes específicos com final 1 por risco de contaminação bacteriana (Imagem: Agência Brasil)

Empresa orienta consumidores sobre troca ou estorno de valores após decisão da agência reguladora que barrou lotes com final 1

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a suspensão da fabricação, distribuição e venda de lotes específicos de produtos Ypê com numeração final 1. Em comunicado oficial emitido nessa sexta-feira (15), a fabricante de itens de limpeza orientou os consumidores sobre os procedimentos necessários para solicitar o reembolso ou a troca dos materiais que apresentam risco à saúde.

Para efetuar a solicitação, os clientes devem acessar o site oficial da empresa e preencher um formulário específico. Entre os dados solicitados, é necessário informar uma chave Pix para que as equipes responsáveis realizem o estorno do valor pago pelo produto adquirido.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Entenda os riscos e a decisão da Anvisa

A determinação da Anvisa, datada de 15 de maio, estabelece que lava-roupas, lava-louças e desinfetantes com lote final 1 (conforme a Resolução 1.834/2026) devem permanecer guardados pelos consumidores e comerciantes até a emissão de novos laudos. A medida foi tomada após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em algumas amostras.

Essa bactéria é conhecida por sua resistência a antibióticos e pode causar infecções graves, especialmente em pessoas imunocomprometidas ou com problemas respiratórios crônicos. Embora a Ypê defenda que seus controles internos garantem a segurança dos itens, a empresa propôs à Anvisa a realização de novos testes em laboratórios independentes para liberar os lotes o mais rápido possível.

Lista de produtos Ypê afetados (Lotes final 1)

A suspensão abrange diversas linhas da marca, incluindo: