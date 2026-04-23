Unidade de Saúde ficará aberta das 8h às 15h para aplicação de doses do calendário nacional e exames de Papanicolau agendados

A vacinação contra a gripe e as demais doses do calendário nacional de imunização serão o foco do plantão de saúde que acontece neste sábado (25), na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Cristina, em Rio Claro. O atendimento ao público será realizado das 8h às 15h, oferecendo uma alternativa para quem não consegue comparecer às unidades durante os dias úteis.

Além da imunização, a unidade realizará o exame de Papanicolau em pacientes que já possuem o procedimento agendado. Esta iniciativa faz parte do cronograma da Fundação Municipal de Saúde, que desde o início do ano abre uma UBS diferente a cada sábado para ampliar o acesso da população aos cuidados preventivos.

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Acesso à vacinação contra a gripe e documentos necessários

Os plantões aos sábados serão mantidos ao longo de todo o ano em Rio Claro. É importante destacar que, mesmo as pessoas que não residem na região da Vila Cristina, podem procurar a unidade para receber a vacinação contra a gripe ou atualizar a caderneta de vacinação com outras doses pendentes.

Para ser vacinado, não é necessário realizar agendamento prévio. O cidadão deve apenas comparecer à UBS Vila Cristina portando um documento de identidade e a caderneta de vacinação. No caso dos exames de Papanicolau, o agendamento permanece obrigatório e deve ser feito pelo telefone do Cadu (0800 019 0505) ou diretamente no balcão da unidade de saúde.