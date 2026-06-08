Frio em Rio Claro

Imagem ilustrativa

Início de semana com sol e tempo estável em todo o estado de São Paulo devido à presença de massa de ar frio e seco

A semana começa com sol predominante e céu claro a poucas nuvens em todas as regiões do estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro indica estabilidade climática, sem probabilidade de chuva, em razão da atuação de uma massa de ar frio e seco que mantém as condições meteorológicas inalteradas.

As temperaturas permanecem amenas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã, apresentando elevação gradativa no decorrer da tarde. O registro mais expressivo desta segunda-feira foi a temperatura mínima de 6,7°C, observada no campus da Unesp, enquanto a máxima prevista para o período é de 26°C.

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Monitoramento meteorológico na região

Os dados que compõem a previsão do tempo em Rio Claro são fornecidos pela Estação Meteorológica, resultado da parceria entre o Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA/IGCE/UNESP) e a Prefeitura Municipal de Rio Claro. A combinação de ar seco e temperaturas mais baixas no amanhecer é característica desta época do ano no interior paulista.

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