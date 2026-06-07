Município registrou mais de 68 mil documentos entregues no Imposto de Renda 2026; região e país também acompanham tendência de alta

A cidade de Rio Claro registrou um recorde na quantidade da entrega das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física neste ano de 2026, com data-base de 2025. Segundo dados oficiais levantados pela reportagem do Jornal Cidade junto à Receita Federal, a meta de 67.990 documentos foi batida com folga, chegando a 68.227 registros. O número representa um aumento de 1,39% em comparação com o ano passado, quando foram computadas 67.293 remessas.

Na microrregião, os municípios vizinhos também registraram variações na adesão à prestação de contas. Em Cordeirópolis, 8.144 pessoas entregaram o documento, superando as 7.956 esperadas. Em Santa Gertrudes, foram registradas 7.661 entregas, número que ficou ligeiramente abaixo da expectativa inicial de 7.777. Em Ipeúna, 1.931 contribuintes enviaram as informações do imposto, ultrapassando a previsão de 1.818. Já em Itirapina, o número de registros chegou a 3.237, ficando abaixo das 3.315 que eram aguardadas.

Desempenho nacional e calendário de restituição

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No cenário nacional, a Receita Federal recebeu um total de 44.393.571 declarações do Imposto de Renda (IRPF) 2026, superando a expectativa inicial de 44 milhões e estabelecendo um novo recorde de recepção. O resultado representa um crescimento de aproximadamente 2,4% em relação ao exercício anterior, quando foram entregues 43.344.108 declarações dentro do prazo estipulado.

O calendário de restituições do IRPF 2026 foi reduzido de cinco para quatro lotes, permitindo que os pagamentos sejam concluídos em um prazo menor do que o observado nos anos anteriores. Cerca de 56% dos contribuintes que apresentaram o documento têm direito a receber valores de volta.

O primeiro lote, creditado em 29 de maio, somou R$ 16 bilhões e se tornou o maior valor já pago em um único lote na história do Imposto de Renda. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, a instituição busca agilizar o processo de devolução dos créditos aos cidadãos. A previsão é que, com o segundo lote agendado para 30 de junho, a Receita atinja 80% do total a ser pago, restando os lotes residuais para 31 de julho e 31 de agosto.