Foto: Divulgação | @geoparquecorumbatai

Representantes de Rio Claro participaram de encontro com países lusófonos para troca de experiências e fortalecimento de parcerias

O Geoparque Corumbataí marcou presença no 1º Fórum de Geoparques Mundiais da UNESCO da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O evento foi realizado entre os dias 27 e 30 de maio, em Arouca, Portugal. A iniciativa reuniu representantes de geoparques de países lusófonos com o objetivo de promover a troca de experiências, fortalecer parcerias e discutir estratégias para o desenvolvimento sustentável dos territórios.

Durante o fórum, a equipe do Geoparque Corumbataí entregou exemplares de seu livro institucional a Fabiana Oliveira, do Ministério do Turismo. Também presenteou a presidente da Câmara Municipal de Arouca e da Associação Geoparque Arouca, ampliando as conexões institucionais e divulgando o trabalho desenvolvido na região de Rio Claro.

Foto: Divulgação | @geoparquecorumbatai

A programação do encontro possibilitou a troca de experiências valiosas com integrantes de outros geoparques de língua portuguesa, como o Geoparque Seridó e o Geoparque Caçapava. Esses momentos contribuíram significativamente para o compartilhamento de vivências, desafios e soluções. Assim, houve o fortalecimento da atuação conjunta da rede brasileira de geoparques. Para saber mais sobre o projeto, clique aqui.

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Foto: Divulgação | @geoparquecorumbatai

Experiências e reconhecimento internacional

Entre os locais visitados durante a agenda técnica em Portugal, destacaram-se o Museu dos Trilobitas, a Ponte 516 Arouca e os Passadiços do Paiva. As visitas proporcionaram conhecimentos importantes sobre iniciativas que promovem a identidade territorial. Essas ações são realizadas por meio da educação, do geoturismo e da participação ativa da comunidade local.

Outro ponto relevante foi a menção à Unesp durante a apresentação do presidente da Rede Global de Geoparques Mundiais da UNESCO. Isso evidenciou a relevância científica das ações desenvolvidas em parceria com a universidade de Rio Claro. O Geoparque Corumbataí expressou agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (Proec/Unesp). O apoio da entidade foi fundamental para viabilizar a participação da equipe no evento internacional.