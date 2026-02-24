Wyara de Prado Campos Pires faleceu deixando o marido Guilherme, a filha Ágatha (8 anos) e o bebê Kenah que nem chegou a conhecer

Após sofrer um AVC hemorrágico fatal no nono mês de gestação, família de Rio Claro inicia campanha para apoiar pai solo e dois filhos pequenos.

O que deveria ser um momento de celebração transformou-se em uma jornada de luto e ressignificação em Rio Claro. Guilherme Caiano Ferreira, de 31 anos, enfrenta a perda da esposa, Wyara Prado de Campos Pires, que foi vítima de um AVC hemorrágico fatal aos 30 anos.

A fatalidade ocorreu no dia 6 de fevereiro, quando Wyara, em sua residência, apresentou uma forte dor de cabeça seguida de convulsões. Socorrida pelo Samu e levada à Santa Casa, os médicos realizaram um parto de emergência para salvar o bebê, Kenah.

Complicações do AVC hemorrágico na gestação

Infelizmente, Wyara não resistiu às complicações do AVC hemorrágico e faleceu sem conhecer o filho caçula. Segundo Guilherme, a gravidez não apresentava intercorrências e o pré-natal, realizado inclusive na véspera do ocorrido, indicava que tudo estava perfeito.

Sem a esposa, o viúvo conta agora com o apoio da mãe no Bairro do Estádio para cuidar do recém-nascido e da filha Ágatha, de oito anos. Guilherme havia conquistado um novo emprego no dia da tragédia e deve iniciar as atividades em março para sustentar a família.

Como ajudar a família em Rio Claro

Diante da dor e das dificuldades financeiras, uma rede de solidariedade se formou. A família necessita de doações de alimentos, fraldas e leite para manter a estrutura das duas crianças, já que os custos inesperados após o AVC hemorrágico da mãe são elevados.

Quem desejar colaborar pode entregar doações físicas ou realizar transferências via PIX. As contribuições são fundamentais para este período de transição, enquanto o pai se estabiliza no novo emprego e organiza a rotina dos filhos.

Canais para doações e apoio

As doações de mantimentos, fraldas e roupas (para o bebê e para a menina de oito anos) podem ser entregues na Rua 21 com a Avenida 41, número 811, no Bairro do Estádio.

Também é possível realizar doações em dinheiro diretamente para o viúvo através da chave PIX: 19997369422 (em nome de Guilherme Caiano Ferreira).