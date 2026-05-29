Equipes durante uma das ações de fiscalização

Ação conjunta reuniu forças de segurança e fiscalização municipal para combater a receptação e o furto de fiação na cidade

Realizada nesta quinta-feira (28), a operação integrada reuniu forças de segurança e equipes de fiscalização do município de Rio Claro. A grande ação conjunta teve como foco o combate à receptação de produtos furtados e ao funcionamento irregular de estabelecimentos conhecidos como ferros-velhos clandestinos.

A iniciativa ocorre em meio aos recentes casos de furtos de fiação registrados em praças e logradouros públicos. Esses crimes têm causado frequentes prejuízos à população, além de gerar danos significativos ao patrimônio público municipal.

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Fiscalização e prisões em Rio Claro

A operação integrada contou com a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e fiscais das Secretarias Municipais de Planejamento e de Meio Ambiente. No total, as equipes empenharam 16 viaturas e 36 agentes durante o trabalho de campo.

Como resultado do balanço oficial divulgado pelas autoridades, 15 estabelecimentos foram fiscalizados, resultando na interdição de três deles. Além disso, as equipes localizaram e apreenderam 32 quilos de fios de cobre e cabos.

A ação resultou ainda em sete veículos pesquisados e dois indivíduos averiguados, sendo que um homem acabou preso em flagrante pelo crime de receptação, com base no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil destaca que outras fiscalizações integradas estão previstas e continuarão sendo realizadas de forma permanente na cidade.