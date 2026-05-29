Foram realizadas também fiscalizações de trânsito, visando coibir a condução de veículos sob efeito de álcool

Ação integrada entre diferentes batalhões da Polícia Militar utilizou a Operação Cavalo de Aço para intensificar o patrulhamento ostensivo no município

Na tarde de ontem, quinta-feira (28), foi realizada novamente a Operação Cavalo de Aço, uma ação de reforço ao policiamento na cidade de Rio Claro. A iniciativa teve como foco a segurança pública e o combate à criminalidade, com destaque especial aos crimes praticados com o uso de motocicletas.

A ação contou com a participação de policiais militares de cinco batalhões da região: o 10º BPM/I, 19º BPM/I, 36° BPM/I, 37° BPM/I e o 48° BPM/I. O efetivo realizou a saturação em pontos estratégicos da cidade, com o principal objetivo de intensificar o patrulhamento ostensivo e contribuir diretamente para a redução dos indicadores criminais no município, atuando na repressão de práticas delituosas em diversos bairros de Rio Claro.

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Fiscalização de trânsito e integração regional

Além do combate ao crime, as equipes da Operação Cavalo de Aço realizaram ações de fiscalização de trânsito, visando coibir a condução de veículos sob o efeito de álcool. A presença ativa e estratégica das equipes busca proporcionar maior sensação de segurança à população e inibir a ocorrência de delitos na região.

A atividade integra as estratégias de segurança pública do Comando de Policiamento do Interior (CPI-9), sob a liderança do Coronel PM Sabino, ampliando a presença policial nas ruas e fortalecendo a tranquilidade dos moradores. A integração entre os diferentes batalhões possibilita uma atuação mais abrangente e eficiente, contribuindo de forma decisiva para a prevenção de crimes. Para colaborar com o trabalho da Polícia Militar, a comunidade pode fornecer informações de forma anônima por meio dos telefones 190 ou pelo Disque-Denúncia 181.