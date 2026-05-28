Major Hamilton, subcomandante do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I)

Em entrevista à rádio JC FM, Major Hamilton explica a estratégia de bastidores contra o tráfico de drogas na cidade

Na manhã desta quinta-feira (28), o subcomandante do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), Major Hamilton, detalhou no Jornal da Manhã, da rádio JC FM, os bastidores operacionais da Operação Órtros em Rio Claro. O foco principal da ação conjunta foi o combate ao tráfico de drogas, roubos e posse ilegal de armas. A iniciativa estratégica foi coordenada pelo delegado seccional, Dr. Paulo Hadich, e pelo comandante do 37º BPM/I, Tenente-coronel Paulo Nucci.

O funcionamento da ofensiva uniu a capilaridade do policiamento preventivo diário da PM, que coleta dados nas ruas, ao trabalho investigativo da Polícia Civil, responsável por refinar as informações e obter os mandados judiciais. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra oito alvos, resultando na localização de cinco suspeitos e na prisão em flagrante de duas pessoas: um homem de 27 anos e um adolescente.

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A estratégia de asfixia financeira no tráfico de drogas

Durante as buscas nos bairros Jardim Peschel e Jardim das Nações, as equipes apreenderam cerca de 2,7 quilos de cocaína e um tijolo de maconha de aproximadamente 1 quilo. Também foram recolhidos dinheiro, aparelhos celulares e milhares de microtubos vazios usados para embalar os entorpecentes. Conforme explicou o Major Hamilton, o foco atual das corporações é causar a asfixia financeira do tráfico de drogas, gerando nesta ação um prejuízo estimado em mais de R$ 215 mil aos criminosos.

O trabalho de campo recebeu o apoio do canil do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP). Os telefones celulares apreendidos serão periciados pela Polícia Civil para mapear negociações de armamentos na região. Ao fim, o subcomandante ressaltou a importância das denúncias da comunidade via 190 e apontou a queda nos índices criminais locais: de janeiro a maio de 2026, Rio Claro registrou apenas dois homicídios, contra nove no mesmo período do ano passado.