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Ocorrência de lesão corporal, ameaça e desacato mobilizou a Polícia Militar no bairro Alto de Ipeúna; suspeito resistiu à abordagem

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira no bairro Alto de Ipeúna após uma sequência de agressões, ameaças e vandalizar uma caminhonete que estava estacionada na rua. De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão generalizada teve início por conta de uma cobrança financeira. O suspeito agrediu um morador local utilizando socos e mordidas durante a briga.

Na tentativa de separar o confronto, um pedestre que passava pelo local atingiu o agressor com um pedaço de madeira e, na sequência, fugiu de bicicleta. Após esse primeiro embate, o suspeito começou a arremessar pedras e pedaços de madeira contra as residências vizinhas, momento em que também acabou por vandalizar uma caminhonete na via pública. Uma moradora da região relatou aos policiais que foi ameaçada pelo indivíduo.

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Suspeito agrediu policiais militares com socos e mordidas

Ainda segundo os agentes que atenderam o chamado, o homem estava totalmente alterado e resistiu ativamente à abordagem das forças de segurança. Durante a ação, ele chegou a morder policiais e desferir socos contra a equipe, tornando necessário o uso de força moderada por parte dos PMs para contê-lo e colocá-lo na viatura.

O suspeito foi inicialmente levado para receber atendimento médico na UPA da 29 e, posteriormente, encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rio Claro, onde permaneceu exaltado. Ele foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça, dano, resistência e desacato à autoridade.

Operação Ortros e apreensão de drogas em Rio Claro

O boletim policial também registrou ações de combate ao crime em Rio Claro. Uma força-tarefa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar deflagrou a “Operação Ortros” para combater o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, cumprindo 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Garantias de Piracicaba.

Além disso, três pessoas foram presas por tráfico de drogas no Jardim Progresso na madrugada de quinta-feira, onde a PM apreendeu mais de 240 pinos de cocaína debaixo de um travesseiro e R$ 600 em espécie. No Jardim Cervezão, na região da Lagoa Seca, a Guarda Civil Municipal reteve 29 ependorfs de cocaína escondidos no boné de um suspeito e em meio à vegetação na manhã de quarta-feira. Os envolvidos foram levados ao plantão policial.