Foto: Divulgação

Ação conjunta combate o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na cidade

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I) e do Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), em conjunto com a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (D.I.S.E.) de Rio Claro, deflagrou a Operação Órtros no início da manhã desta quarta-feira (27).

O objetivo principal no município de Rio Claro/SP é dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos em face de investigados pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As infrações estão previstas no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no Artigo 16 da Lei nº 10.826/03, respectivamente.

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Força-tarefa integrada na Operação Órtros

A Operação Órtros é o resultado de um trabalho integrado de investigação e inteligência entre as forças de segurança pública. O foco é o enfrentamento qualificado à criminalidade organizada e à prática de crimes ligados ao tráfico de entorpecentes e armamentos ilegais na região.

Para a execução das atividades, foi estruturada uma robusta força-tarefa com amplo efetivo operacional. A ação integrada conta com viaturas da Polícia Militar, por meio da Companhia de Força Tática, motocicletas da equipe ROCAM e viaturas da Polícia Civil.

Além disso, os policiais contam com o apoio especializado da equipe de Canil do BAEP de Piracicaba, destinada à realização de varredura perimetral e localização de ilícitos ocultos. A união de esforços visa a preservação da ordem pública e a promoção da segurança da população.