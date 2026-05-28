Operação conjunta mira o tráfico e armas em Rio Claro

Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar cumpre 11 mandados de busca e causa prejuízo estimado em R$ 215 mil ao crime organizado

A Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou na quarta-feira (27) a Operação Órtros, visando o combate ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas de fogo de uso restrito em Rio Claro. O nome da ação faz referência ao cão de duas cabeças da mitologia grega, simbolizando a atuação integrada entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP).

Os trabalhos aconteceram após levantamentos de inteligência que identificaram dois grupos criminosos envolvidos com o tráfico e em posse de armamento de grosso calibre. A autoridade policial, visando desarticular a estrutura armada destes grupos, representou junto à Vara das Garantias de Piracicaba, o que resultou na expedição de 11 mandados de busca e apreensão.

Polícia Civil e Polícia Militar se uniram na ‘Operação Órtros’ que deu prejuízo estimado de R$ 215 mil para a criminalidade

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A força-tarefa de segurança mobilizou oito viaturas da Polícia Civil, oito viaturas do Tático da Polícia Militar, quatro motocicletas da ROCAM e o apoio especializado do Canil do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Resultados da Operação Órtros nos bairros

No bairro Jardim das Nações, os policiais apreenderam dois tijolos de maconha, oito porções de cocaína, 314 microtubos de cocaína e três pedras de crack.

Já no Jardim Araucária, a operação atingiu com sucesso uma refinaria de cocaína. No local, foram apreendidos três tijolos de cocaína bruta — com potencial para produzir 21 mil microtubos da droga —, um saco grande para mistura, diversos petrechos para o preparo do entorpecente e milhares de microtubos vazios. No total, a ação no bairro resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.