Um ciclista de 38 anos morreu após ser atingido por uma motocicleta na Rodovia SP-191, na pista leste, na altura do quilômetro 73, em Rio Claro.

Um acidente na SP-191 resultou na morte do ciclista Ulisses Supeleto Pereira, de 38 anos, na pista leste, na altura do quilômetro 73, em Rio Claro. O fato aconteceu durante a travessia da via, quando a vítima foi atingida por uma motocicleta.

O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

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Investigação e falta de habilitação do motociclista

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da moto também ficou gravemente ferido no acidente na SP-191 e segue internado. A corporação informou que o motociclista não possuía habilitação para dirigir e o veículo foi apreendido.

Em depoimento, o piloto relatou que, após a colisão inicial, uma caminhonete teria atropelado o ciclista. Por outro lado, o motorista da caminhonete afirmou que atingiu apenas a motocicleta, que foi arrastada por vários metros, e negou ter passado sobre a vítima.

Equipes técnicas realizaram a perícia no local e liberaram o tráfego da rodovia. Exames periciais foram solicitados pelas autoridades e as circunstâncias exatas do acidente na SP-191 seguem sob investigação.