No início da noite de quinta-feira, 29, cerca de 100 marmitas foram entregues para famílias do Jardim Gunabara. As marmitas foram preparadas por equipe do Fundo Social de Solidariedade com alimentos doados pela população.

As famílias atendidas participam do Projeto Luquinha, da Associação dos Moradores do Jardim Guanabara (Amorg), que tem a coordenação de Edson Locatelli e Jussara Locatelli.

A Amorg foi fundada em 1999 com o objetivo de reivindicar melhorias para o bairro e a comunidade. As crianças participam do projeto Luquinha no contraturno do período escolar.

A ação do Fundo Social faz parte do programa Marmita com Propósito, lançado no ano passado com o objetivo de atender famílias em vulnerabilidade social.

“É uma iniciativa que amplia o trabalho do município no atendimento das famílias que mais precisam”, afirma Natália Ramassotti, que preside o Fundo Social e participou da distribuição das marmitas.

De acordo com os organizadores, a iniciativa Marmita com Propósito também reafirma a disposição da comunidade em ajudar ao próximo, fazendo doações de alimentos para os projetos sociais do FSS.