A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Santa Gertrudes, promoveu ao longo do mês de abril ações do programa Olho Vivo no município. No período foram realizadas duas palestras que impactaram diretamente 40 pessoas, além da coleta e destinação adequada de 65 litros de óleo de cozinha usado para reciclagem.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de Educação e de Meio Ambiente, reforça conceitos ambientais e alerta sobre os impactos do descarte inadequado do óleo nas redes de esgoto e no meio ambiente. Atualmente, o programa conta com 10 pontos de coleta ativos distribuídos pela cidade, facilitando o acesso da população ao descarte correto do resíduo.

Quando descartado de forma irregular em pias, ralos, tanques ou vasos sanitários, o óleo pode se solidificar e se acumular nas paredes das tubulações, provocando entupimentos e até o retorno de esgoto para dentro dos imóveis ou extravasamentos em vias públicas. Além disso, o resíduo pode contaminar o solo e os cursos d’água, gerando impactos ambientais significativos.

Durante as atividades do programa, os participantes recebem orientações sobre a forma correta de armazenamento do óleo usado, que deve ser acondicionado em garrafas PET e levado até um dos pontos de coleta. O material é então recolhido e destinado para reciclagem, contribuindo para a preservação ambiental e o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário.

As ações do Olho Vivo reforçam o compromisso da BRK com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, promovendo a conscientização da população e incentivando práticas mais responsáveis no dia a dia.

Agendamento de palestras

As palestras sobre o sistema de esgotamento sanitário oferecidas pela BRK são gratuitas e podem ser realizadas em instituições de ensino público e privado, empresas, entidades e associações do município. A solicitação de agendamento deve ser feita pelo e-mail [email protected].

Para outras informações e solicitação de serviços, a concessionária disponibiliza atendimento telefônico gratuito pelo 0800 771 0001, que funciona 24 horas.