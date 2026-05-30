Foto: @wellingtonhoch / Corpo de Bombeiros

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel resultou na morte do motociclista Jailson Pereira de Sousa, de 49 anos, na noite desta sexta-feira (29), no bairro Santa Cruz, em Rio Claro. A colisão que provocou o óbito do condutor da moto aconteceu no cruzamento da Avenida 12 com a Rua 10.

Segundo informações fornecidas pelas equipes de resgate, a vítima foi localizada logo após o impacto inicial inconsciente e apresentando grande dificuldade para respirar. O atendimento emergencial foi realizado de forma conjunta por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros diretamente no local da batida.

O corpo de Jailson Pereira de Sousa está no Instituto Médico Legal de Rio Claro e o velório acontece no domingo (31), a partir das 7h30, no Memorial Cidade Jardim e o sepultamento, no mesmo local, às 11h30.

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