Cuidados com a saúde bucal devem ser reforçados durante as festas de fim de ano, período marcado pelo maior consumo de açúcar, carboidratos e bebidas alcoólicas

O período de festas de fim de ano costuma vir acompanhado de maior consumo de doces e carboidratos, o que exige atenção redobrada com a saúde bucal. Especialistas alertam que relaxar nos cuidados diários pode trazer prejuízos rápidos: em pouco tempo, hábitos inadequados podem comprometer os benefícios conquistados ao longo de meses de escovação correta.

Segundo a dentista Bianca Zambiasi, integrante do Conselho Federal de Odontologia, o excesso de açúcar acelera o surgimento de cáries e lesões. Os carboidratos presentes em alimentos como pães e massas se transformam em glicose no organismo e aumentam a suscetibilidade à desmineralização do esmalte dentário, camada externa responsável por proteger os dentes contra cáries, ácidos, bactérias e variações extremas de temperatura.

A principal recomendação é manter a escovação ao menos três vezes ao dia, após as principais refeições. Para quem consome doces com maior frequência ou faz lanches ao longo do dia, a higiene deve ocorrer sempre que possível após comer, especialmente após alimentos ricos em açúcar e carboidratos. Quando a escovação imediata não for viável, a ingestão de água ajuda a reduzir resíduos nos dentes. No caso das crianças, o cuidado precisa ser ainda mais rigoroso, já que a conscientização sobre a higiene bucal e o controle do consumo frequente de doces são mais difíceis.

Outro ponto essencial é o uso de creme dental com flúor, fundamental para a proteção dos dentes nos períodos em que não há escovação. A orientação é que o produto contenha concentração de 1.100 ppm, considerada adequada para fortalecer o esmalte e reduzir o risco de cáries.

Quem utiliza aparelho ortodôntico ou prótese deve adotar cautela adicional durante as festas, especialmente ao mastigar alimentos duros, que podem danificar as peças. Milho, castanhas, frutas cristalizadas e carnes com ossos exigem atenção, sobretudo em um período em que muitos consultórios odontológicos funcionam em horário reduzido.

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também pode prejudicar a saúde bucal. Bebidas ácidas associadas a alimentos açucarados favorecem a ação de bactérias cariogênicas, aumentando o risco de cáries. Vinhos, especialmente brancos e rosés, cervejas, espumantes, drinques com frutas cítricas e destilados misturados a refrigerantes ou sucos ácidos apresentam maior acidez. Além disso, o excesso de álcool pode causar lesões cervicais não cariosas, um desgaste do esmalte que pode surgir mesmo em pessoas com boa rotina de higiene.

A recomendação geral para atravessar o período festivo sem prejuízos é clara: consumir doces e bebidas alcoólicas com moderação e manter, ou intensificar, os cuidados diários com a saúde bucal. (FOLHAPRESS)