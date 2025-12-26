A onda de calor que atinge o Estado de São Paulo desde a última semana provocou aumento de até 60% no consumo de água em algumas regiões, segundo a Sabesp, impactando diretamente os níveis dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo. Diante do crescimento expressivo da demanda, o Governo do Estado reforça o alerta para a necessidade do uso consciente da água.

Esse cenário ocorre em um período marcado por um dos menores índices de chuva dos últimos anos, com estiagem prolongada que compromete a capacidade das represas responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana. Por isso, o governo orienta a população a adotar hábitos mais responsáveis, como reduzir o tempo de banho, evitar desperdícios e restringir o uso da água para fins não essenciais, como lavar calçadas, carros ou encher piscinas. A prioridade deve ser o consumo para alimentação e higiene pessoal, sendo a colaboração da população considerada essencial para a manutenção da regularidade do abastecimento.

O Governo de São Paulo acompanha continuamente os sistemas de abastecimento em conjunto com a Sabesp, que tem realizado manobras operacionais para preservar o equilíbrio da distribuição. Como medida preventiva, também houve reforço no fornecimento de água, inclusive com o apoio de caminhões-pipa em áreas específicas. Desde agosto, em parceria com a Arsesp, foi determinada a redução da pressão noturna da água na Região Metropolitana de São Paulo para preservar os mananciais diante da escassez de chuvas. Inicialmente, entre 27 de agosto e 21 de setembro, a medida ocorreu por oito horas diárias, das 21h00 às 05h00. A partir de 22 de setembro, o período foi ampliado, passando a vigorar das 19h00 às 05h00. As ações de gestão hídrica adotadas garantem economia equivalente a mais de 1,2 milhão de caixas-d’água de 500 litros por dia.

Em Rio Claro, o calor intenso também segue sendo motivo de atenção. A sexta-feira (26) pós-Natal será de sol com aumento de nuvens ao longo da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, em uma probabilidade de 68%. A temperatura mínima registrada foi de 22 °C, enquanto a máxima pode alcançar 35 °C. A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 86%, conforme informações do portal Climatempo. Na quinta-feira de Natal (25), os termômetros marcaram 36,5 °C na estação da Defesa Civil e 36,2 °C na estação do Ceapla da Unesp.

Segundo o supervisor da Defesa Civil de Rio Claro, Danilo Almeida, a entidade permanece de sobreaviso durante o período de festas, com a Central funcionando 24 horas, podendo ser acionada pelo telefone 199. Ele destaca que, para conviver com a rotina de calor extremo, é necessário adotar cuidados específicos no dia a dia. Danilo alerta para a importância de observar com atenção idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e gestantes, que tendem a se desidratar mais rapidamente. Também recomenda não permanecer muitas horas sem se alimentar, mesmo diante da diminuição do apetite, priorizando refeições leves e saudáveis, com frutas e verduras.

Durante os dias mais quentes, a orientação é manter hidratação constante, com ingestão frequente de água, sem substituí-la por bebidas alcoólicas. As refeições devem ser leves e distribuídas ao longo do dia, dando preferência a alimentos frios. Sempre que possível, é recomendável permanecer em ambientes arejados e evitar aglomerações. A proteção contra o sol é fundamental, com o uso de chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar, além da utilização de soro fisiológico nos olhos e narinas para amenizar os efeitos do tempo seco. Atividades físicas devem ser evitadas nos horários de maior incidência de radiação ultravioleta, entre 11h00 e 17h00, assim como a exposição prolongada ao sol, que pode causar mal-estar e insolação.

Alerta

Além das temperaturas elevadas registradas nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje alerta para uma onda de calor que deve persistir até a próxima segunda-feira (29), atingindo todo o estado de São Paulo, incluindo Rio Claro, além de áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, as temperaturas podem permanecer cerca de 5 °C acima da média climatológica por um período superior a cinco dias, o que reforça a necessidade de atenção redobrada à saúde e ao consumo consciente de água durante este período de calor intenso.