Fonte localizada na Praça dos Ferroviários em Rio Claro

Furtos ao patrimônio público provocam transtornos e aumentam os gastos do poder público

Há alguns anos a falta de segurança é uma queixa constante na área central de Rio Claro. Comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços que têm estabelecimentos no Centro arcam frequentemente com os prejuízos trazidos por furtos de hidrômetros, cabos de energia elétrica, partes de suas fachadas e até plantas da decoração. Além do prejuízo que fica para as empresas, existem também os furtos no patrimônio público, que acabam sendo custeados pelos contribuintes. É o dinheiro público investido em estruturas que acabam sendo saqueadas, trazendo a necessidade de refazer, ou seja, gastar duas vezes.

Nesse mês, juntamente com os furtos de menor monta, dois casos mais expressivos chamam a atenção. A Praça da Liberdade, na Rua 6 com a Avenida 3, ficou às escuras durante dias depois que os fios que alimentam as luminárias foram levados por um ladrão. Na Rua 1, na altura da Avenida 7, toda a estrutura da fonte foi “subtraída”. 

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

No caso da fonte, a denúncia é feita pelo ex-prefeito Du Altimari (MDB), que recebeu as informações sobre o furto da estrutura implantada durante seu governo. “Furtaram os 27 bicos de água, toda a estrutura de ferro, enfim, toda a parte externa da fonte na Praça dos Ferroviários” explica Altimari. Vale destacar que o caso da fonte merece coluna à parte, sobre os prejuízos de disputas políticas em obras públicas.  

Com a Praça da Liberdade às escuras, o padre Renato Andreatto, pároco da Paróquia São João Batista, que tem a Matriz em frente ao espaço, teve que assumir a tarefa de cobrar uma solução. “Foi 100% furtado. Levaram todos os cabos e fios da Praça, inclusive danificaram os alicerces para acessar a fiação, que era subterrânea” relata o sacerdote. O furto aconteceu na semana retratada. A partir daí, o padre empreendeu uma batalha acionando todas as forças da segurança, prefeito e secretários municipais para tentar resolver o problema. Deu certo. Através das câmeras de segurança foi possível identificar o criminoso, e a iluminação da praça foi refeita, porém, de volta ao sistema de fiação aérea, que para a paisagem não é a melhor opção.  Mas está iluminada. Só que o prejuízo, mais uma vez, é para os cofres públicos, ou seja, para o contribuinte.  

Mais em Segurança:

Golpe pelo WhatsApp causa prejuízo de mais de dez mil reais em Rio Claro

Guarda Civil Municipal de Rio Claro celebra 30 anos de atuação na segurança

Tráfico de drogas em Rio Claro: homem recém-saído da prisão é detido pela GCM no Cervezão