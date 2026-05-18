Fonte localizada na Praça dos Ferroviários em Rio Claro

Furtos ao patrimônio público provocam transtornos e aumentam os gastos do poder público

Há alguns anos a falta de segurança é uma queixa constante na área central de Rio Claro. Comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços que têm estabelecimentos no Centro arcam frequentemente com os prejuízos trazidos por furtos de hidrômetros, cabos de energia elétrica, partes de suas fachadas e até plantas da decoração. Além do prejuízo que fica para as empresas, existem também os furtos no patrimônio público, que acabam sendo custeados pelos contribuintes. É o dinheiro público investido em estruturas que acabam sendo saqueadas, trazendo a necessidade de refazer, ou seja, gastar duas vezes.

Nesse mês, juntamente com os furtos de menor monta, dois casos mais expressivos chamam a atenção. A Praça da Liberdade, na Rua 6 com a Avenida 3, ficou às escuras durante dias depois que os fios que alimentam as luminárias foram levados por um ladrão. Na Rua 1, na altura da Avenida 7, toda a estrutura da fonte foi “subtraída”.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

No caso da fonte, a denúncia é feita pelo ex-prefeito Du Altimari (MDB), que recebeu as informações sobre o furto da estrutura implantada durante seu governo. “Furtaram os 27 bicos de água, toda a estrutura de ferro, enfim, toda a parte externa da fonte na Praça dos Ferroviários” explica Altimari. Vale destacar que o caso da fonte merece coluna à parte, sobre os prejuízos de disputas políticas em obras públicas.

Com a Praça da Liberdade às escuras, o padre Renato Andreatto, pároco da Paróquia São João Batista, que tem a Matriz em frente ao espaço, teve que assumir a tarefa de cobrar uma solução. “Foi 100% furtado. Levaram todos os cabos e fios da Praça, inclusive danificaram os alicerces para acessar a fiação, que era subterrânea” relata o sacerdote. O furto aconteceu na semana retratada. A partir daí, o padre empreendeu uma batalha acionando todas as forças da segurança, prefeito e secretários municipais para tentar resolver o problema. Deu certo. Através das câmeras de segurança foi possível identificar o criminoso, e a iluminação da praça foi refeita, porém, de volta ao sistema de fiação aérea, que para a paisagem não é a melhor opção. Mas está iluminada. Só que o prejuízo, mais uma vez, é para os cofres públicos, ou seja, para o contribuinte.