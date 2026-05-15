Corporação celebra 30 anos hoje. Data significativa é marcada por luta diária, reconhecimento, avanços e anseios

Corporação celebra três décadas de serviços marcados pela modernização, patrulhamento preventivo e forte vínculo com a comunidade rio-clarense

A Guarda Civil Municipal de Rio Claro celebra hoje, sexta-feira (15), 30 anos de atuação na segurança pública. Há três décadas, a corporação ganhou esse importante reforço que, ao longo dos anos, se tornou referência no trabalho de proteção da população. A trajetória da instituição na cidade é marcada pelo compromisso, dedicação e proximidade com a comunidade rio-clarense.

Desde sua fundação, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro acompanhou o crescimento do município, ampliou suas atribuições e modernizou suas ações para atender às demandas da sociedade. Hoje, além do patrulhamento preventivo e ostensivo, a corporação desempenha papel fundamental em operações integradas, ações educativas e apoio às demais forças de segurança, consolidando-se como símbolo de cuidado e cidadania.

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História de evolução e desafios na segurança pública

O atual comandante da corporação, Rodrigo Servidoni, destaca a trajetória da instituição. “Celebrar os 30 anos da Guarda Civil Municipal de Rio Claro é reconhecer a história de homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da nossa população. Ao longo dessas três décadas, houve perdas irreparáveis como a dos guardas Braga e Bonaldo, que foram brutalmente assassinados em serviço no ano de 2004, enquanto trabalhavam em um posto no bairro Jardim das Flores. O sacrifício de ambos marcou a história da segurança pública local e motivou mudanças profundas na instituição”, relembra.

Rodrigo Servidoni

Segundo o comandante, a GCM evoluiu, se modernizou e ampliou sua atuação, sempre acompanhando as novas legislações, as necessidades de adequações e os anseios da população, fortalecendo o compromisso com a segurança pública e o cuidado com as pessoas.

Em dois anos à frente da corporação, Servidoni afirma que procura exercer uma liderança relacional e faz questão de acompanhar de perto o profissionalismo, a coragem e o comprometimento da tropa.

“Avançamos em diversas áreas, com investimentos em armamentos e tecnologia, modernização da frota, capacitação contínua, e valorização e reconhecimento profissional dos Guardas, que passam a ter o plano de carreiras com todos os cargos preenchidos pela primeira vez, desde a criação da instituição. Também houve o fortalecimento das ações preventivas, ampliação de projetos sociais e aproximação cada vez maior da comunidade. A Guarda hoje atua muito além do patrulhamento, sendo presença ativa na proteção escolar, no combate à violência contra as mulheres e aos animais, nas ações comunitárias e em projetos que transformam vidas, como o Guarda Bacana”, finaliza o comandante.

Compromisso com o futuro de Rio Claro

O secretário de Segurança do município, Thalison Mendes, também enalteceu a data histórica e o planejamento para os próximos anos. “Celebramos o passado com orgulho, mas também seguimos olhando para o futuro, investindo em valorização, estrutura e capacitação para que a GCM continue sendo referência e motivo de confiança para a cidade”, pontuou.

Thalison Mendes, secretário de Segurança e Defesa Civil de Rio Claro

Para o comandante Rodrigo Servidoni, as três décadas consolidam o papel da instituição no município. “Os 30 anos da GCM representam não apenas uma trajetória de conquistas mas também o compromisso de continuar evoluindo, como protagonistas da nossa história, protegendo Rio Claro e servindo aos rio-clarenses com dedicação, respeito e responsabilidade“, conclui.