Moto apreendida estava com o licenciamento em atraso desde o ano de 2020

Veículo acumulava 566 multas ativas e estava com licenciamento vencido desde 2020; caso foi registrado pela Guarda Civil em Rio Claro

A Guarda Civil Municipal apreendeu uma moto com R$ 123 mil em dívidas acumuladas na manhã de sábado, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro. A apreensão do veículo ocorreu durante um patrulhamento de rotina, após o motociclista mudar de direção bruscamente ao notar a aproximação da viatura policial.

Ao realizar a abordagem, os guardas municipais constataram que a moto apresentava diversas irregularidades administrativas. O veículo estava com o licenciamento anual vencido desde o ano de 2020. Além disso, o sistema apontou que a motocicleta acumulava o total de 566 multas de trânsito ativas.

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Fiscalização de trânsito e balanço policial

O valor total dos débitos vinculados ao veículo, somando as penalidades e taxas atrasadas, atingiu cerca de R$ 123 mil. Diante da situação irregular, a moto com R$ 123 mil em dívidas foi apreendida pelas equipes e encaminhada ao pátio credenciado. A corporação relembra que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 ou 0800-771-1532.

O boletim policial desta terça-feira (19) também registrou outras ocorrências em Rio Claro, incluindo a recuperação de um carro furtado coberto por capim no distrito de Batuvi, a apreensão de uma caminhonete clonada no Jardim Cervezão, uma tentativa de golpe estelionato via Facebook e a prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas com quase meio quilo de entorpecentes no bairro do Estádio. Confira abaixo com o repórter Ademir Sartori.