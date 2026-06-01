Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, hospital para onde uma das vítimas do acidente doméstico foi encaminhada. (Foto: Arquivo/Jornal Cidade)

Casos de quedas em residências marcam o plantão policial em Rio Claro; trânsito violento e prisões também movimentaram o setor policial no período

O plantão policial em Rio Claro registrou um final de semana violento e com ocorrências graves, destacando-se dois acidentes domésticos que resultaram em mortes, além de colisões fatais no trânsito e prisões. Os casos foram apresentados pelo repórter Ademir Sartori no Jornal da Manhã, da rádio JC FM, nesta segunda-feira (1º).

O primeiro óbito decorrente de acidente caseiro foi o de Manuel Cícero dos Santos, de 55 anos. Ele sofreu uma queda de um pé de mamão no dia 1º de maio, que resultou em fratura exposta no braço esquerdo. Durante o período de internação hospitalar, o paciente contraiu tétano e uma infecção bacteriana secundária, vindo a falecer neste domingo (31) após uma progressiva piora respiratória e circulatória.

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O segundo caso sob investigação do plantão policial em Rio Claro envolve Valdir Bernardo da Costa. No último dia 28 de maio, o homem passou mal e caiu no interior de sua residência. Ele foi socorrido por familiares e levado inicialmente à UPA do Cervezão, sendo transferido posteriormente para a Santa Casa de Misericórdia, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Acidentes de trânsito fatais e prisões no plantão policial em Rio Claro

O trânsito no município também mobilizou as forças de segurança. Na noite de sexta-feira, o motociclista Jaíson Pereira de Souza, de 49 anos, morreu após uma colisão contra um automóvel no cruzamento da Avenida 12 com a Rua 10, no bairro Santa Cruz. Ele foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e Samu, mas faleceu na unidade de urgência anexa à Santa Casa. O sepultamento ocorreu no domingo.

Além disso, na noite de domingo, um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado na estrada vicinal que liga Rio Claro a Corumbataí. Guardas municipais encontraram a vítima inconsciente no acostamento com sinais de traumatismo craniano. O motorista do carro permaneceu no local e afirmou que trafegava em baixa velocidade. A vítima foi encaminhada pelo Samu até a UPA do Cervezão.

O plantão policial em Rio Claro ainda confirmou a prisão em flagrante de dois homens por tráfico e associação para o tráfico de drogas no Jardim Maria Cristina. Após denúncia, policiais militares flagraram a dupla embalando entorpecentes e apreenderam 152 flaconetes de substância semelhante à maconha (dry), balança de precisão, dinheiro, máquinas de cartão e celulares.

Na área rural, na Rua 24 MR, um homem foi preso em flagrante enquadrado na Lei Maria da Penha após agredir a companheira, que foi encontrada ferida no rosto. O agressor resistiu à abordagem utilizando uma faca e ameaçando a equipe policial, mas acabou contido e encaminhado à carceragem. Em Brotas, a PM capturou um homem procurado pela Justiça por crimes de ameaça e violação de domicílio.

Por fim, no bairro do Estádio, a Associação Beneficente Cultural Recreativa Tamo foi invadida e teve portas arrombadas, de onde foram furtados utensílios de cozinha e produtos de limpeza. Já na Chácara Luza, um morador perdeu R$ 762 ao cair no golpe do falso funcionário da companhia de energia elétrica via WhatsApp, efetuando um pagamento via Pix.