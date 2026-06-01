Município registra 36 óbitos em doze meses e supera cidades da região em taxa por 100 mil habitantes

A cidade de Rio Claro ocupa a sétima posição entre as cidades com maior número de mortes por acidentes de trânsito no grupo dos municípios com população entre 150 mil e 300 mil habitantes do Estado de São Paulo. O levantamento, divulgado pelo Infosiga (sistema do Detran-SP), mostra um cenário preocupante para a segurança viária local.

Com 36 óbitos registrados em doze meses, Rio Claro apresenta um índice de 17,76 mortes a cada 100 mil moradores. Na mesma faixa populacional, Itu lidera o ranking com 44 óbitos, resultando em uma taxa de 25,95 a cada 100 mil habitantes.

Na região, Limeira está em quarto lugar, com 54 mortes e índice de 18,42, enquanto São Carlos ocupa a 21ª posição, com uma taxa de 10,43. Já Piracicaba, em um grupo de cidades com mais de 300 mil habitantes, figura em segundo lugar no Estado com 70 mortes, mas com uma taxa de 16,24 a cada 100 mil habitantes, inferior às de Limeira e Rio Claro.

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Queixas de moradores e fiscalização

A questão do trânsito é um dos tópicos mais comentados por leitores e internautas nas plataformas do Jornal Cidade. Recentemente, as obras na rodovia Washington Luís expuseram “gargalos” significativos no fluxo de veículos na cidade, gerando discussões sobre a organização do tráfego e a necessidade de fiscalização.

Nos últimos dias, as reclamações se concentraram no acesso da Avenida Castelo Branco ao Bonsucesso/Novo Wenzel. Com o fechamento temporário do acesso Centro/bairros, era comum observar motociclistas utilizando a contramão para evitar um percurso mais longo até a próxima passagem.

Questionada sobre a situação, a prefeitura argumenta que a obra é de responsabilidade da concessionária e de jurisdição estadual. No entanto, a discussão ressalta a possibilidade de atuação da fiscalização municipal para organizar o trânsito nos acessos afetados, que estão sob sua responsabilidade.