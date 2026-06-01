Veículo capotou no pontilhão do Inocoop

Uma motorista de 43 anos sofreu um acidente de trânsito no pontilhão do Inocoop, em Rio Claro, após perder o controle do veículo e capotar na via. De acordo com informações registradas pela Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência na tarde desta segunda-feira (1º), a condutora seguia do bairro Chácara Luza, onde reside, em direção à região central da cidade. Ela relatou ter tomado o medicamento Histamin, utilizado para tratamento de rinite e alergias, e que o remédio teria provocado sonolência.

Segundo a motorista, ela acabou adormecendo ao volante logo no início da subida do pontilhão do Inocoop. Com isso, o veículo perdeu a trajetória, subiu na mureta de proteção lateral e capotou, ficando de lado sobre a pista. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas. A própria proprietária do veículo acionou um guincho particular para a remoção do automóvel.

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