Minutos antes da sessão, Fernando protocola pedido de cassação contra Tiemi após ser alvo da vereadora. Nos bastidores, ambos se resolvem e retiram representações

A Câmara Municipal de Rio Claro vivenciou momentos de tensão no início da noite de segunda-feira (1º). Após ser alvo da vereadora Tiemi Nevoeiro (PL) com pedido de cassação na semana passada, minutos antes do início da sessão o vereador Fernando do Nordeste (PSD) também protocolou uma representação com pedido de abertura de Comissão Processante para cassar o mandato da vereadora. Assim que iniciada a sessão, a mesma foi suspensa ao longo de uma hora para que os vereadores discutissem nos bastidores um ‘acordão’ que livrou ambos os parlamentares das denúncias.

Tiemi pedia a cassação de Fernando pelo fato de que na última semana o mesmo criticou a vereadora. Ela afirmou que teve a integridade psicológica e a honra atacados quando Fernando disse que ela “acha que, só por que está gestante, pode falar o que quiser aqui nesta Casa sem ser contestada”. Em seguida, a qualificou como “desequilibrada”, alegando que a vereadora não tem “a menor condição emocional de ocupar” a cadeira na Câmara Municipal de Rio Claro.

Já Fernando denunciou Tiemi após a mesma se envolver numa outra confusão, na quarta-feira (27), quando a vereadora obrigou duas funcionárias da Secretaria Municipal de Educação a apagarem vídeos que faziam de uma audiência pública de prestação de contas no plenário. Um boletim de ocorrência foi registrado por uma das servidoras contra Tiemi e a pasta da Educação oficiou o presidente José Pereira (PSD) pedindo providências.

No final da reunião de ontem, ambos recuaram e pediram desculpas um ao outro. Tiemi afirmou ao JC que não teve acesso total à denúncia de Fernando e pediu respeito do vereador. Também que exigiu que pautas das famílias dos vereadores não sejam envolvidas nos debates. Ainda, que haveria um novo desgaste com a abertura de duas novas CPs. Já Fernando declarou à reportagem que retirou o pedido de cassação após o pedido de desculpas das ambas as partes e acatou à solicitação dela sobre a respeitabilidade na relação política.