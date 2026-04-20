Fábrica da Whirlpool em Rio Claro (Foto: Studio G2)

Como adiantado pelo Jornal Cidade, em novembro do ano passado, a fabricante de eletrodomésticos Whirlpool encerrou as atividades fabris de sua unidade localizada em Pilar, na Argentina. Em comunicado oficial nesta segunda-feira (20) foi informada a mudança da produção anteriormente realizada na fábrica de Pilar, na Argentina, para a fábrica localizada em Rio Claro.

Confira o comunicado

“Em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 26 de novembro de 2025, por meio do qual

informou ao mercado sobre o encerramento das atividades fabris de sua unidade localizada em Pilar, na Argentina, operada por sua controlada Whirlpool Argentina S.R.L. (“Whirlpool AR”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, como parte de seu processo contínuo de revisão e aprimoramento da estrutura produtiva, em linha com as diretrizes estratégicas de eficiência operacional e de alocação de recursos, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a mudança da produção anteriormente realizada na fábrica de Pilar na Argentina para a fábrica localizada na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, Brasil. A decisão integra o processo contínuo de revisão e aprimoramento da estrutura produtiva da Companhia e de suas controladas, em linha com suas diretrizes estratégicas de eficiência operacional, otimização da capacidade instalada e alocação de recursos. No contexto da internalização das operações fabris e como parte das providências e adaptações necessárias às atividades de produção, a Companhia adquiriu determinados ativos industriais e bens operacionais da Whirlpool AR.

A implementação da internalização e a plena utilização dos ativos adquiridos observarão cronograma de transição, contemplando, entre outras etapas, a adaptação e instalação dos equipamentos nas unidades fabris brasileiras selecionadas e ajustes operacionais e logísticos necessários para a manutenção do abastecimento dos mercados atendidos. A Companhia ressalta que as decisões ora comunicadas foram tomadas considerando, entre outros fatores, as condições atualmente observadas nos mercados em que atua e a capacidade da sua atividade produtiva no Brasil absorver a produção anteriormente realizada em Pilar, mediante investimentos adicionais considerados compatíveis com o porte da Companhia. A Companhia reforça, ainda, que a decisão ora comunicada não altera o compromisso de continuidade do abastecimento e do atendimento aos clientes na Argentina, que seguirá sendo atendido por meio de produtos fabricados nas diversas unidades do grupo e comercializados e distribuídos pela Whirlpool AR.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito de quaisquer desdobramentos relevantes relacionados à internalização da produção e à reorganização de sua estrutura produtiva decorrente do encerramento das atividades da fábrica de Pilar, na Argentina”