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Meteorologia aponta chuvas isoladas e declínio gradativo das temperaturas no decorrer do dia em Rio Claro e região

De acordo com dados fornecidos pelo CEAPLA/IGCE/UNESP e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, a previsão do tempo nesta quarta-feira, 10 de junho, indica o aumento da nebulosidade ao longo do dia. Embora a manhã tenha iniciado com céu parcialmente nublado e ausência de precipitações em grande parte do estado de São Paulo, o cenário deve mudar.

O desenvolvimento de áreas de instabilidade, que avançam pelo oeste e sul paulista, favorece a ocorrência de chuvas isoladas em várias regiões. Há previsão de que alguns desses episódios de precipitação sejam acompanhados por trovoadas e descargas elétricas.

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Queda nas temperaturas

As temperaturas apresentam um movimento de declínio gradativo. Segundo a estação meteorológica, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 11.1°C. Para o restante desta quarta-feira, a máxima prevista é de 27°C.