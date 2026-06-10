Abastecimento precisará ser interrompido às 22h e previsão inicial é que o serviço seja concluído até o início da tarde de quinta-feira (11) e o abastecimento normalizado até sexta-feira (12)

A partir das 22 horas desta quarta-feira (10), o fornecimento de água aos bairros abastecidos pela adutora da rotatória da Rua 14 será interrompido.

Essa adutora abastece os bairros interligados à Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), nas regiões Leste, Oeste e Sul, além do distrito de Ajapi.

Logo em seguida, será feita a drenagem da vala onde está a adutora de aço de 500 milímetros para retirada da conexão curva dessa rede para execução dos reparos, que será feita por empresa especializada, com acompanhamento da equipe de manutenção do Daae.

A previsão inicial é que a peça seja recolocada até o início da tarde de quinta-feira (11).

O abastecimento será retomado logo em seguida e a normalização no fornecimento de água aos bairros abastecidos deve ocorrer até sexta-feira (12).

“Com o reparo provisório feito no final de semana, foi possível encher os reservatórios abastecidos por essa adutora novamente, visando impactar o mínimo possível diante da situação”, explica o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

O consumo de água durante o reparo será exclusivamente feito pelos reservatórios da cidade e caso o uso da água esgote esta reserva, haverá falta d’água temporária, até a retomada do abastecimento, após a conclusão do conserto da adutora.

Por isso, o Daae pede a compreensão da população neste momento e orienta para que façam uso consciente e sem desperdícios da água, priorizando questões de higiene pessoal e alimentação.

“Ou seja, os reservatórios da cidade funcionarão como as caixas d’água das residências. Por isso será importantíssimo que todos economizem água neste período”, enfatiza o superintendente.

A autarquia ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Em caso de dúvidas, a informação sobre qual ETA abastece seu imóvel pode ser consultada nas faturas.