Novo Desenrola Brasil oferece até 90% de desconto em dívidas e uso do FGTS

Entenda as regras do governo federal para quitar dívidas bancárias e estudantis

Em entrevista à Rádio JC FM, a superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, Daniele Ducci, detalhou o funcionamento da nova etapa do Desenrola Brasil. O programa do governo federal, que visa facilitar o pagamento de dívidas e apoiar a reorganização financeira das famílias, entrou em uma nova fase. Agora, os cidadãos podem utilizar o saldo do FGTS para quitar débitos bancários em atraso, como cartão de crédito, cheque especial e parcelas de crédito direto ao consumidor (CDC). Além disso, o período de negociações para dívidas com o Fies também já está em vigor com descontos expressivos.

Para o Desenrola Famílias, o público-alvo são pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) que possuíam dívidas vencidas entre 91 e 720 dias no início de maio. Os descontos oferecidos pelo programa chegam a até 90%, e o pagamento do saldo restante pode ser parcelado em até 48 meses, com parcela mínima de R$ 50. O prazo de adesão para esta modalidade com uso do FGTS estende-se até o começo de agosto. O trabalhador que não tiver saldo no fundo de garantia também pode participar, arcando integralmente com o valor das parcelas negociadas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Condições do Desenrola Fies e restrições temporárias

Para os estudantes e profissionais formados que possuem contratos do Fies firmados até o ano de 2017 e apresentam parcelas em atraso, o Desenrola Fies (https://www.gov.br/fnde/pt-br/assuntos/noticias/desenrola-fies-entenda-como-conseguir-seus-descontos) oferece uma oportunidade de regularização sem a necessidade de comparecimento presencial às agências. Todo o processo pode ser realizado diretamente pelo site ou aplicativo do Fies. Os descontos para quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) podem atingir até 99% do valor total do débito, enquanto os demais perfis recebem reduções proporcionais. O prazo final para a regularização do financiamento estudantil é o dia 31 de dezembro de 2026.

Daniele Ducci ressaltou uma regra específica contida na medida provisória que regulamenta a iniciativa federal: as pessoas que aderirem ao Desenrola Famílias terão o CPF temporariamente bloqueado para operações em plataformas de apostas eletrônicas (bets) pelo período de 12 meses. O limite de consolidação de dívidas unificadas nesta etapa é de até R$ 15.000 por contrato único. Os canais oficiais disponibilizados para consulta e atendimento são o site oficial do governo (https://www.gov.br/pt-br/servicos/novo-desenrola-brasil-familias) e o telefone Alô Caixa (0800 104 0104).