Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1)

Vereadores criticam falta de investimentos e apontam reajuste e privatização como temas centrais na discussão sobre o Daae

O assunto na noite dessa segunda-feira (8), na Câmara Municipal, não poderia ter sido outro a não ser a crise da água em Rio Claro e a falta de água para mais da metade da cidade no último fim de semana. Vereadores criticaram a situação, sobretudo os parlamentares da oposição ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que o culpabilizaram pela falta de investimentos no Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) ao longo de seu mandato de seis anos, bem como de outros ex-prefeitos que comandaram a Prefeitura de Rio Claro nos últimos anos.

O vereador Rafael Andreeta (Republicanos) lembrou que, recentemente, um novo reajuste de 14% nas contas de água e esgoto foi aplicado pelo Daae, em contraponto a nenhum grande investimento na autarquia. O parlamentar levantou a discussão, ganhando apoio dos demais vereadores.

O vereador Rafael Andreeta (Republicanos) levantou debate sobre a situação do Daae de Rio Claro ontem na Câmara

Rodrigo Guedes (União Brasil) ressaltou que, neste governo do prefeito Gustavo, empréstimos foram solicitados e áreas públicas foram vendidas, todos aprovados pela Câmara. Segundo ele, havia previsões de usar o dinheiro para a construção de uma ETA 3 – o que não ocorreu até agora.

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Val Demarchi (PL) também mencionou essas promessas, bem como o projeto do prefeito aprovado no ano passado que transforma o Daae em empresa pública. “Essa falta de investimento é para sucatear e vender o Daae”, afirmou o vereador.

Sivaldo Faísca (PL) criticou a ausência de investimentos ao longo dos anos, e Ananias do Espetinho (MDB) destacou a falta de apoio até mesmo para os servidores da autarquia trabalharem.

Críticas e defesas sobre a gestão do Daae

Paulo Guedes (PP) também ressaltou o que chamou de “sucateamento” do Daae, afirmando que o problema ocorre há anos. Ele mencionou que, apesar do reajuste de 14% nas contas, motivado pela necessidade de recursos, a população pode solicitar a Tarifa Social para baratear o custo.

Tiemi Nevoeiro (PL) disse que “no Governo Nevoeiro não era sucateado, isso é desculpa do Gustavo para privatizar”.

O vereador Serginho Carnevale (PSD), líder do Governo Gustavo, destacou que a PPP (Parceria Público-Privada) executada por Nevoeiro Jr. e os prefeitos sucessores foi mal administrada, gerando o sucateamento do Daae. No entanto, o vereador defendeu a privatização como a “única solução” para resolver a crise hídrica na autarquia.