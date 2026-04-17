Sede do 37º BPM/I em Rio Claro

Projeto de construção do novo Batalhão da Polícia Militar avança mas, enquanto não é concluído, comandante do 37º BPM estuda transferência temporária para área urbana

O projeto da nova sede do 37º Batalhão da Polícia Militar em Rio Claro ganhou novos capítulos após a visita do governador Tarcísio de Freitas ao município. Durante o encontro, o governador sinalizou a liberação iminente de recursos para a construção da unidade definitiva no Jardim Claret. No entanto, devido à urgência de deixar o prédio atual na Rodovia Washington Luís (SP-310), o comando da corporação já planeja uma mudança intermediária.

Segundo o comandante do batalhão, tenente-coronel Nucci, a sede atual enfrenta limitações de acesso para a população e sofrerá impactos de futuras obras viárias do DER. “É um objetivo, a prefeitura está nos apoiando. Precisamos sair, ter um lugar novo, com mais condições para os policiais, alojamento melhor, isso é muito importante, valorização interna”, afirmou o oficial.

Tenente Coronel Nucci, comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar

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Investimento e detalhes da nova sede no Jardim Claret

A licitação para a construção do novo 37º Batalhão da Polícia Militar em Rio Claro já foi vencida pela empresa Emergo Construções e Serviços. O valor do investimento, que era estimado em R$ 18,5 milhões, foi fechado em R$ 13,8 milhões após a concorrência pública. Agora, a corporação aguarda a homologação da licitação e o repasse oficial da verba estadual para dar início aos trabalhos.

A nova unidade será erguida em uma área cedida pela administração municipal no Jardim Claret. O prazo para a conclusão total da obra varia de 24 a 48 meses, motivo pelo qual a transferência para um imóvel provisório na área urbana de Rio Claro tornou-se uma prioridade estratégica para o comando e para a prefeitura.