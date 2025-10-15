Vanderley Benedito Oliveira Leite tinha 76 anos e era morador da área rural de Itirapina

Vanderley Benedito Oliveira Leite, de 76 anos, foi socorrido com ferimentos leves, mas veio a óbito na Santa Casa de Rio Claro; suspeita é de que um mal súbito tenha causado o acidente

Morreu na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, nesta quarta-feira (15), Vanderley Benedito Oliveira Leite, de 76 anos, morador da área rural de Itirapina. Na segunda-feira (13), o idoso conduzia uma caminhonete Ranger pela Rua 4, em Itirapina, quando avançou sobre a linha férrea e teve o veículo atingido por um trem. Segundo a Prefeitura de Itirapina, ao ser socorrido, Vanderley apresentava ferimentos leves. A suspeita é de que ele possa ter sofrido um mal súbito antes do acidente, mas a causa da morte ainda será analisada por meio de exames no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.