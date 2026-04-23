Veículo estava com som alto e acabou apreendido

Ação contra o barulho excessivo no bairro resultou na remoção de um carro Peugeot após denúncias de moradores

Uma operação de combate à poluição sonora resultou na apreensão de um veículo Peugeot na noite do último domingo, dia 19 de abril, no bairro Bonsucesso, em Rio Claro. A ação ocorreu por volta das 19h47, na Avenida 17, após moradores acionarem a Guarda Civil Municipal (GCM) denunciando o barulho excessivo vindo de um automóvel estacionado na via pública.

Ao chegarem ao local, os agentes da GCM constataram que o volume do som estava muito acima dos limites permitidos, configurando a prática popularmente conhecida como “pancadão”. Diante da irregularidade e do desrespeito à legislação vigente contra a poluição sonora, as autoridades tomaram as providências cabíveis no local.

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Fiscalização e apreensão por poluição sonora

O proprietário do veículo foi autuado administrativamente e teve o carro removido para o pátio credenciado. A intervenção faz parte do cronograma de fiscalizações da Guarda Municipal para garantir o sossego público e coibir o uso de equipamentos de som em desacordo com as normas municipais.

A Guarda Municipal de Rio Claro reforça o compromisso com a lei, a ordem e o bem-estar do cidadão. A corporação ressalta que segue recebendo denúncias de poluição sonora e outras irregularidades por meio dos canais de atendimento 153 ou pelo telefone 0800-771-1532. Não é necessário se identificar para realizar a queixa.