Passagem inferior do viaduto ficará fechada para o tráfego de veículos no sentido Centro/Bairro

Na segunda-feira (27), às 9 horas, a interdição do trânsito de veículos na passagem inferior da Avenida Tancredo Neves, sob a Rodovia Washington Luís, na altura da empresa Viviani, passará a ser feita no sentido Centro-Bairro.

Entenda

A interrupção, que inicialmente foi realizada no sentido contrário (Bairro-Centro), é necessária para os serviços de demolição de antigas estruturas e a execução dos pilares da estrutura para alargamento do viaduto. Conforme informou a concessionária Eixo SP, responsável pelas obras na rodovia, estão sendo feitas duas interdições neste mês de abril. A primeira começou dia 15 e, a segunda, será iniciada na segunda-feira (27), às 9 horas.

Orientações e rotas

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana pede a colaboração dos motoristas, orienta a transitarem com atenção redobrada naquela região de Rio Claro e indica rotas alternativas para deslocamento.

Os motoristas poderão utilizar o acesso ao bairro Bonsucesso, na Avenida Castelo Branco, que estará liberado nos dois sentidos desde 10 de abril. Outras opções serão o pontilhão do Inocoop, na Rua 21, e Trevo das 3 Fazendas, no Km 172 da Rodovia Washington Luís.

Próximas etapas

A concessionária informa ainda que, após a conclusão dessas intervenções, o cronograma de obras prevê nova interdição do tráfego sob o viaduto nos dias 9 e 10 de maio. Desta vez, o fechamento será total, em ambos os sentidos, inclusive para pedestres e ciclistas. A interdição será necessária para o lançamento das vigas de sustentação das novas faixas da Rodovia Washington Luís.

As alterações fazem parte do cronograma das obras de implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, ou seja, na parte superior do viaduto.