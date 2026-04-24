O Shopping Rio Claro, administrado pelo Grupo AD, inicia nesta sexta-feira (24), a Campanha do Dia das Mães, que neste ano traz o slogan “Amor que ilumina”. A ação segue até 10 de maio e será no sistema compre & ganhe, presenteando os clientes que realizarem suas compras no período com um brinde.

A cada R$ 300,00 em compras nas lojas e quiosques participantes, o cliente poderá trocar por um brinde, limitado a dois por CPF: um colar de aço inox com pingente de coração com strass ou uma pulseira de aço inox com pingente de coração com strass.

Os valores são cumulativos durante o período da promoção. Para participar, basta cadastrar os cupons fiscais das lojas participantes no site www.promocao.shoppingrioclaro.com.br. O cliente deve realizar o cadastro, criar login e senha e, em seguida, inserir as notas fiscais pelo celular ou computador. Também é possível utilizar os iPads disponíveis no balcão de autoatendimento da campanha, localizado próximo à entrada da Avenida Francisco Matarazzo Jr., onde promotores estarão à disposição para orientar os clientes.

O Gerente Geral do Shopping Rio Claro, Ilson Dutra, destaca que o sistema compre & ganhe é um dos preferidos pelos clientes em shopping centers brasileiros. “As campanhas promocionais nesse formato têm se mostrado uma das estratégias mais eficazes para impulsionar as vendas em datas comemorativas, aumentando o fluxo de visitantes e o engajamento dos consumidores. Em 2025, por exemplo, o setor de shopping centers no Brasil atingiu um faturamento recorde de R$ 201 bilhões com o uso desse tipo de promoção em cerca de 24% das ações. Neste ano, nossa campanha do Dia das Mães, com o slogan ‘Amor que ilumina’, presenteará um grande número de clientes com peças lindas em inox com strass“, afirma Ilson Dutra.

Serviço

Campanha Dia das Mães “Amor que ilumina”

Período: de 24 de abril a 10 de maio

Mecânica da campanha: a cada R$ 300,00 em compras, o cliente tem direito a 1 brinde, limitado a 2 unidades por CPF

Confira o regulamento da campanha no site: www.shoppingrioclaro.com.br