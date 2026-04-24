Foto – Filippo Ferrari

O Conta Simples Rio Claro recebe nesta sexta-feira (24), às 21h, o Pinheiros para o segundo confronto da série melhor de cinco jogos, válida pelas oitavas de final do NBB 2025/2026. Após o Pinheiros (segundo colocado na fase de classificação) abrir 1 a 0 no playoff melhor de cinco, com vitória por 95 a 80 no primeiro jogo realizado em São Paulo, na última terça-feira, o Conta Simples Rio Claro retorna para casa pressionado a reagir. O cenário da série muda de forma decisiva com a chegada dos jogos em Rio Claro, e, com isso, o fator emocional ganha protagonismo.

O Ginásio Felipe Karam será palco não apenas do Jogo dois, mas também do terceiro confronto, no domingo (26/04), colocando a equipe em um ambiente onde construiu grande parte de sua força na temporada. Das 12 vitórias na fase regular, oito aconteceram em casa, representando expressivos 66,6% do total.

Mais do que números, o ginásio simboliza conforto, ritmo conhecido e uma pressão que costuma influenciar diretamente o desempenho em quadra. O técnico Rodrigo Silva destaca justamente esse impacto coletivo. “Agora, com os dois jogos em casa, a força que a torcida de Rio Claro dá é muito importante. Toda a parte tática ganha força com o ginásio lotado”, apontou. A energia das arquibancadas não apenas incentiva, mas intensifica cada posse: a defesa se torna mais agressiva, a execução ganha confiança e os erros do adversário tendem a ser mais explorados.

Do outro lado, o Pinheiros encara a mudança de ambiente com naturalidade, mas sem ignorar o desafio que ela impõe. Gustavinho reconhece o peso do fator casa e o quanto isso exige preparo mental. “É uma coisa normal que acontece nas séries de playoff. Temos de saber lidar com isso, temos de saber enfrentar isso mentalmente da melhor maneira possível. É a quadra que o Rio Claro está acostumado a treinar, está acostumado a jogar, se sentir bem naquele ambiente.”

A análise do treinador vai além e aponta para a necessidade de ajustes estratégicos para neutralizar esse cenário. “Precisamos de alguma forma tirá-los desse conforto que jogar em casa dá para eles, porque eles são muito fortes, especialmente em casa. Precisamos pensar em alguma coisa, treinar alguma coisa e executar na hora do jogo que deixe eles desconfortáveis de estar em um ambiente que eles tanto gostam de jogar”, afirmou.

Com isso, o Jogo dois se desenha como um confronto de detalhes e adaptações. O Conta Simples Rio Claro busca reconstruir sua consistência defensiva com foco no controle dos rebotes e na disciplina coletiva, enquanto o Pinheiros tenta manter a eficiência ofensiva sem depender exclusivamente de momentos de improviso.