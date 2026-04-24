A Pet Camp Rio Claro recebe neste sábado (25), das 10h ao meio-dia, uma feira de adoção especial em prol dos animais que eram cuidados pela protetora Dona Ivone. O evento é realizado pelo estabelecimento e pela ONG Anjos de Focinho.

A ação busca encontrar famílias para os cães que viviam no abrigo de Dona Ivone. Ela dedicou grande parte de sua vida ao resgate de animais abandonados, oferecendo proteção e afeto a dezenas de cães em Rio Claro.

Em seu abrigo, Dona Ivone chegou a acolher 27 animais simultaneamente. No entanto, em novembro do ano passado, a protetora faleceu em decorrência de um câncer, deixando os cães sem sua principal cuidadora.

Atualmente, 12 cães da Dona Ivone ainda aguardam por um novo lar. Segundo os organizadores da feira de adoção, todos os animais são dóceis, carinhosos, sociáveis e estão com a vacinação em dia.

Ajude!

Além da adoção presencial na Pet Camp Rio Claro, localizada na Avenida 29 com a Rua 6, a comunidade pode colaborar financeiramente. Uma arrecadação online foi organizada pela ONG Anjos de Focinho para custear a manutenção dos cães.

Você pode ajudar via Pix usando a chave: [email protected]. Os animais precisam com urgência de famílias que possam dar continuidade ao trabalho solidário iniciado por Dona Ivone.