Flagrante ocorreu após denúncia de que o suspeito tentava vender a arma em postos de combustíveis na região central

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite de quarta-feira (22), na região central de Rio Claro. A ação foi realizada por policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a posse do armamento.

Segundo informações da polícia, a denúncia indicava que o suspeito portava uma espingarda de cano curto e estaria tentando comercializar a arma em postos de combustíveis onde trabalha. Com base nessas informações, as equipes iniciaram as buscas para localizar o indivíduo.

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Apreensão de espingarda calibre 12

O suspeito foi inicialmente localizado na Rua 6, no Centro, mas nada de ilícito foi encontrado durante a primeira abordagem. No entanto, ao perceber que os policiais se deslocariam para outro endereço de trabalho na Rua 1, também na região central, o homem admitiu que escondia uma arma no interior de seu veículo.

No carro, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 com o cano serrado e nove munições intactas. Devido à modificação no cano (serrado), o armamento é classificado como de uso restrito, o que agrava a natureza da infração penal.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante. Ele permanece detido e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação das autoridades competentes para apurar a origem do armamento.

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