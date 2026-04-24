Veículo foi recuperado pela Força Tática no bairro Cervezão durante a madrugada desta sexta-feira (24)

Um roubo de Honda Fit terminou em perseguição e morte após um confronto armado com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (24), em Rio Claro. O crime teve início no cruzamento da Avenida Visconde com a Rua 14, onde o veículo de cor cinza foi subtraído.

Logo após o crime, equipes da Força Tática iniciaram buscas intensas pela região. O veículo foi localizado pouco tempo depois no bairro Cervezão, mais especificamente no cruzamento da Rua M-10 com a Avenida M-25.

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Confronto e óbito do suspeito

No momento da abordagem policial, houve um confronto entre os policiais e o suspeito que conduzia o automóvel. Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi baleado durante a troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido com vida e encaminhado para a unidade hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades até o momento. O roubo de Honda Fit foi frustrado com a recuperação do bem, e a ocorrência está sendo registrada na delegacia local.

As circunstâncias exatas do confronto serão devidamente apuradas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha agora para esclarecer todos os detalhes da ação e verificar a possível participação de outras pessoas no crime ocorrido na Avenida Visconde.