Prefeitura de Ipeúna emitiu nota de pesar destacando o comprometimento de Simionato com a saúde pública

Colaborador da Secretaria de Saúde de Ipeúna, Marcos Simionato não resistiu aos ferimentos após colisão envolvendo capivara

O motociclista Marcos Simionato, colaborador da Secretaria Municipal de Saúde de Ipeúna, que atuava no SAMU, morreu após se envolver em um grave acidente com animal na Rodovia Washington Luís, em Santa Gertrudes, na última quarta-feira. De acordo com informações da concessionária Eixo-SP, a fatalidade ocorreu após um carro atropelar uma capivara na pista.

Na sequência do atropelamento do animal, a motocicleta conduzida por Simionato acabou sendo atingida. O profissional foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Rio Claro, onde passou por intervenção cirúrgica, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

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Homenagens e comoção em Ipeúna

A morte de Marcos Simionato foi confirmada oficialmente pela Prefeitura de Ipeúna. Em nota de pesar, a administração municipal destacou a trajetória do servidor público, que era reconhecida pelo comprometimento e pela dedicação constante no atendimento ao próximo dentro da rede de saúde.

O trágico acidente com animal na Rodovia Washington Luís gerou profunda comoção entre colegas de trabalho, amigos e moradores da região. Nas redes sociais, diversas homenagens ressaltaram o legado de respeito, cuidado e humanidade deixado pelo profissional em sua jornada na saúde pública de Ipeúna.