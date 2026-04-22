Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Vítima faleceu após queda de moto e provável atropelamento no quilômetro 174 da SP-310, na pista sentido Capital; via permaneceu bloqueada para atendimento das equipes de resgate

Um acidente com vítima fatal foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. A vítima, identificada como Edílio André Matos da Silva, morreu após o tombamento de sua motocicleta por volta das 5h50, na altura do quilômetro 174, na pista sentido Capital. Segundo a Polícia Rodoviária, após a queda, ele teria sido atropelado. A Polícia Científica periciou o local e a Polícia Civil aguarda os laudos para a conclusão.

Foto: Matheus Teixeira

Equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e o Policiamento Rodoviário foram acionados imediatamente para prestar atendimento, mas o óbito foi constatado ainda no local (foto acima). Devido à gravidade da ocorrência e aos procedimentos de perícia e remoção, o trecho precisou ser totalmente interditado por cerca de 20 minutos, entre as 6h e as 6h20.

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Após o período de bloqueio, a via foi totalmente liberada para o tráfego e o fluxo de veículos seguiu normalmente. As causas que levaram ao tombamento da motocicleta ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.