Foto: Arquivo JC

Governo Gustavo Perissinotto (PSD) optou pela renovação do contrato por um período de mais 15 meses com a empresa responsável pelo serviço no Centro

A Câmara Municipal voltou a criticar a concessão da zona azul na cidade de Rio Claro. Nessa quarta-feira (22), durante a sessão ordinária, vereadores puxaram coro contrário à renovação do contrato com a empresa Estapar, que é responsável pelo serviço há quase 20 anos. Em março, a coluna Farol JC mostrou que o Governo Gustavo Perissinotto (PSD) optou pela renovação do contrato por um período de mais 15 meses sob a justificativa de se manter um equilíbrio econômico-financeiro previsto em contrato.

No plenário, a vereadora Neia Garcia (PL) puxou coro criticando a renovação dos serviços. De acordo com a parlamentar, há muitas queixas dos comerciantes do Centro de Rio Claro quanto à existência da zona azul, que ajudaria a atrapalhar as vendas do comércio, uma vez que os consumidores se sentem indispostos a gastar com o pagamento do estacionamento rotativo nas ruas e avenidas, além de correrem o risco de serem multados por conta disso.

A crítica ganhou apoio do demais parlamentares, como Adriano La Torre (PP), Rafael Andreeta (Republicanos), Serginho Carnevale (PSD), Hernani Leonhardt (MDB), Rodrigo Guedes (União Brasil), Fernando do Nordeste (PSD) e Val Demarchi (PL). Todos também criticaram o serviço e lembraram que há anos, em mandatos anteriores, iniciativas na própria Câmara Municipal buscaram reverter os problemas indicados pela população quanto à zona azul, entretanto, tudo em vão.

A vereadora Neia Garcia (PL) puxou coro sobre o assunto na sessão ordinária dessa quarta-feira (22) na Câmara Municipal

Em março, a Farol JC mostrou que a concessão de 20 anos com a empresa Estapar, iniciada no Governo Nevoeiro Junior, se encerraria em meados de maio e por decisão da atual gestão continuará operando atendendo à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. De acordo com Vinícius Sossai, titular da pasta da Mobilidade Urbana, a prorrogação do contrato do estacionamento rotativo por 15 meses foi necessária para garantir o equilíbrio econômico-financeiro previsto em contrato. A decisão foi tomada em comum acordo, evitando a judicialização e possíveis custos maiores para o município, como a geração de precatórios.

“O pleito inicial da empresa era de uma prorrogação por mais 46 meses, o que foi reduzido após negociação. Com essa medida, a Prefeitura estima uma economia superior a R$ 3 milhões ao final do período. Ao mesmo tempo, já está em andamento o processo para uma nova concessão do serviço, com condições mais modernas e vantajosas para a população. Também é importante destacar que a administração trabalha para manter a tarifa sem reajustes, já que os valores não são atualizados há vários anos”, informou à Farol JC. O último aumento no valor da tarifa ocorreu em 2019, durante o Governo Juninho da Padaria.

Em dezembro de 2025, um projeto do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que regulamenta o sistema da zona azul trouxe novidades. Uma delas é que para o próximo contrato de concessão vai ocorrer um prazo de tolerância dos motoristas ao estacionarem os veículos. A nova regra permitirá a concessão de 15 minutos de gratuidade nas vagas da zona azul, mediante acionamento prévio pelo usuário em um dos meios disponibilizados, como ticket, aplicativo ou plataforma digital.