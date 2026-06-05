A nova avenida será iniciada no bairro Vila Alemã, na Avenida 24-A com a Rua 3-A, e se estenderá até a Washington Luís

Nova via de 6,7 km conectará Vila Alemã à Rodovia Washington Luís, transformando a mobilidade urbana da cidade

A prefeitura de Rio Claro confirmou a implantação da Avenida Integração Rio Claro, um projeto de 6,7 km que seguirá o antigo trajeto dos trens de passageiros. A obra, que representa um investimento de R$ 57 milhões, conectará a Vila Alemã à Rodovia Washington Luís, no Jardim Figueira.

O prefeito Gustavo Perissinotto fez o anúncio na terça-feira (2), durante a inauguração da duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Segundo o prefeito, a Avenida Integração será um marco para a mobilidade urbana e a qualidade de vida em Rio Claro. Ele destacou que é a maior obra viária da história do município, com foco em melhorar o trânsito, o acesso aos bairros e criar novos espaços de lazer, ciclovias e áreas verdes.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Detalhes da maior obra viária de Rio Claro

A nova avenida terá seu início na Avenida 24-A com a Rua 3-A, na Vila Alemã, e se estenderá até a Rodovia Washington Luís, no Jardim Figueira. Em seus quase 7 km de extensão, a via passará em frente ao Hospital Público Municipal, pelo pontilhão do Cervezão, Jardim Olinda, Alto do Santana, Araucária, Boa Vista, Wenzel e Santa Elisa. O projeto abrangerá uma área total de 72.000 m².

O secretário municipal de Obras, Valdir Oliveira, informou que a previsão é de que todas as etapas da obra estejam concluídas em dois anos. Além das pistas de rodagem para veículos, a Avenida Integração incluirá ciclovias, playgrounds e áreas de lazer, valorizando o entorno.

Os recursos financeiros para a construção da Avenida Integração foram obtidos por meio de um financiamento da Desenvolve São Paulo, agência de fomento do governo estadual. O projeto foi previamente aprovado pela Câmara de Vereadores de Rio Claro.

O valor final fechado no pregão para a execução da obra foi de R$ 57,3 milhões. A empresa Era Técnica Engenharia e Serviços Ltda., fundada em 1994 em São Paulo, venceu a concorrência com a melhor oferta, disputando com outras dez empreiteiras. Este valor representa um desconto de 5,1% em relação ao preço base de R$ 60,3 milhões.

O projeto contempla a requalificação de toda a área ao longo da via, com a implantação de praças lineares, espaços para a prática esportiva, parques infantis e novo paisagismo. O objetivo é promover mais qualidade de vida, integração urbana e valorização dos espaços públicos para a população.