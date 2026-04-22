GCM NO LOCAL: Colisão entre dois veículos no cruzamento da Rua 9 com Avenida 15 resultou no tombamento de um deles no início da manhã de quarta (22). A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência. Foto: Aristeu Jaburu

Um tombamento de veículo foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (22) no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 15; não houve feridos

Um tombamento de veículo aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (22), às 5h51, no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 15, em Rio Claro. O acidente ocorreu na região da Praça de São Benedito, na esquina onde está localizado o Jaburu Lanches. Apesar da gravidade do impacto, não há registro de vítimas.

De acordo com apuração da reportagem do JC, que esteve no local do acidente, um dos carros trafegava pela Avenida 15 no momento da colisão. O segundo automóvel, que vinha pela Rua 9, teria desrespeitado a sinalização de trânsito, o que resultou na batida e no posterior tombamento.

Imagens: Câmera de Segurança/Aristeu Jaburu/Jaburu Lanches

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Atendimento da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e compareceu rapidamente ao local para prestar assistência. Os agentes orientaram os motoristas envolvidos e tomaram as medidas cabíveis necessárias para a organização do trânsito e registro da ocorrência.

O fluxo de veículos na região da Praça de São Benedito seguiu com atenção redobrada durante o atendimento, mas a via foi liberada logo após os procedimentos de segurança. O tombamento de veículo chamou a atenção de quem passava pelo trecho no início do dia.