Droga foi localizada dentro de um veículo abandonado após o condutor fugir de abordagem policial no km 181 da rodovia

Na noite de segunda-feira (08), por volta das 23h15, uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na apreensão de 73,540 quilogramas de maconha e R$ 278 em espécie, no km 181, sentido Sul, nas proximidades da praça de pedágio de Rio Claro.

Os policiais militares deram ordem de parada a um veículo Fiat/Uno, com placas de Monte Aprazível. O condutor desobedeceu à ordem, fugiu a pé, atravessando as faixas de rolamento da rodovia e adentrando uma área de mata às margens da pista.

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Busca pelo suspeito

A equipe acionou reforços via COPOM. Viaturas do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I) responderam ao chamado e realizaram buscas na área de mata onde o suspeito entrou, porém, não obtiveram êxito na localização do indivíduo até o encerramento do registro da ocorrência.

Durante a vistoria no interior do veículo abandonado, os policiais localizaram 70 tabletes da substância ilícita. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a perícia técnica confirmou tratar-se de maconha e realizou a pesagem oficial, totalizando 73,540 kg. O caso segue sob investigação.