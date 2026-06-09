Homem de 62 anos ignorou sinalização visual e sonora ao tentar cruzar linha férrea; local já registrou outros acidentes

Um idoso de 62 anos está sob cuidados médicos após ter seu carro atingido por um trem em Itirapina, na microrregião de Rio Claro. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (8), por volta das 19h15, quando o homem trafegava por uma via que cruza com a linha férrea.

Segundo informações, o idoso ignorou a sinalização visual e sonora, avançando sobre a linha férrea na Rua 4. O trem da concessionária Rumo, que vinha em velocidade, atingiu a picape na altura da porta do motorista, arremessando o veículo para o lado. Com o impacto, a picape girou e parou com a parte frontal atingindo novamente a locomotiva. O homem ficou preso às ferragens e foi socorrido consciente, mas com ferimentos graves, incluindo fraturas na costela e um corte na cabeça. Ele foi levado ao Hospital São José, no município, após atendimento da Defesa Civil, Samu e Polícia Militar.

Este não é o primeiro acidente no mesmo cruzamento. Em abril, um carro sofreu pane e foi atingido por um trem, sem feridos. Já em outubro do ano passado, outro incidente resultou na morte de um homem que teve sua caminhonete atingida pela composição ferroviária no local.

Vídeo: Reprodução/Internet

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O que diz a Rumo

Em nota, a concessionária Rumo comunicou que o acidente ocorreu após o motorista tentar cruzar a ferrovia enquanto a composição se aproximava. A empresa afirmou que o condutor desrespeitou a sinalização local e não adotou os cuidados fundamentais de “pare, olhe e escute”. O maquinista acionou os protocolos de emergência, mas o peso e o tamanho do trem impediram que a parada fosse realizada a tempo de evitar a colisão.

A Rumo reforça que cumpre rigorosamente todas as normas operacionais e destaca a importância do respeito à sinalização em passagens em nível. A concessionária lembra ainda que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência de passagem em cruzamentos é sempre da composição ferroviária.