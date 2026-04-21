Vereador Julinho Lopes, autor da lei, acompanha a retirada de cabos soltos nas ruas do Jardim São Paulo

Vereador Julinho Lopes detalha o cronograma de limpeza da fiação excedente, que passará pelos bairros Jardim Mirassol, Jardim Claret e Rua 14

Os fios soltos em Rio Claro continuam sendo um desafio para a segurança pública, mas o cronograma de remoção da fiação excedente segue avançando por diversas regiões do município. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na última segunda-feira (13), o vereador Julinho Lopes (PP), autor da legislação que obriga a limpeza dos postes, explicou o andamento dos trabalhos e os riscos que o abandono desses cabos oferece à população.

Na primeira quinzena de abril, as equipes concentraram os esforços no Jardim São Paulo. De acordo com o parlamentar, o serviço de retirada dos fios soltos em Rio Claro deverá ser levado nos próximos dias para o Jardim Mirassol e o Jardim Claret. Na sequência, a força-tarefa será executada ao longo de toda a extensão da Rua 14, uma das principais vias comerciais da cidade.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Parceria e segurança contra acidentes

O trabalho de remoção é realizado de forma contínua e envolve uma parceria entre a concessionária Neoenergia Elektro, operadoras de telefonia e fibra ótica, além da prefeitura municipal. O foco principal é mitigar os perigos nas calçadas e no asfalto, que frequentemente atrapalham a passagem de pedestres e causam acidentes graves, especialmente com motociclistas e ciclistas que circulam pelas vias públicas.

Lei Municipal e obrigatoriedade

A obrigatoriedade da manutenção está respaldada por lei aprovada em agosto de 2024. O texto determina que empresas de energia e telecomunicações retirem fiações excedentes e sem uso sob pena de sanções.

Após a notificação do município, as concessionárias possuem um prazo de 30 dias para regularizar a situação, período que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Caso a irregularidade persista após o prazo, as empresas responsáveis ficam sujeitas ao pagamento de multas.